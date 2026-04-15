Ufficiale La Roma blinda un classe 2007: Muhammed S Bah ha rinnovato fino al 2028

Pochi minuti fa la Roma ha comunicato tramite il suo sito ufficiale di aver trovato una nuova intesa con Muhammed S Bah fino al 2028. Una notizia che è stata accolta positivamente a Trigoria, visto che il centrocampista della Primavera è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione tra quelli che militano nelle giovanili. Di seguito la nota integrale:

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Muhammed S Bah fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club.

Classe 2007, nato a Banjul in Gambia, il centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile della Roma nel 2022. Alla sua prima stagione in giallorosso, si è laureato campione d'Italia nella categoria Under 17, entrando l'anno successivo sotto età nella rosa della squadra Primavera vincitrice della Supercoppa di categoria. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Muhammed S!".