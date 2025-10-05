La Roma ribalta la Fiorentina con un gran colpo di testa di Cristante: è 1-2 al 30'
TUTTO mercato WEB
La ribalta in tre minuti la Roma con un gran colpo di testa di Cristante sul corner battuto da Soulé, con il centrocampista italiano che anticipa Mandragora e infila la palla alle spalle di un De Gea non impeccabile.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile