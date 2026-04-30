Lazaro alle ultime partite con il Torino: si svincola. Ci sono il Palmeiras e un club del Qatar

Valentino Lazaro si appresta a salutare il Torino al termine della stagione: come ricorda l'edizione di oggi di Tuttosport, è iniziato il lungo addio ai colori granata dopo aver trascorso assieme gli ultimi quattro anni. Come riporta il quotidiano torinese, infatti, la dirigenza della società granata avrebbe già comunicato all'entourage dell'esterno della nazionale austriaca che non sarà prospettata alcuna offerta per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Poter acquistare un profilo come Lazaro a parametro zero rappresenta un'occasione decisamente interessante per varie squadre, tanto che ci sarebbero già dei primi movimenti sul suo conto. Si tratta del Palmeiras, società in testa al campionato brasiliano e con voglia di tornare a imporsi nel palcoscenico della Copa Libertadores. Le sirene provenienti da San Paolo non lasciano indifferente l'ex Inter, sul quale però esiste anche l'interessamento da parte di un club del Qatar.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima tappa della sua carriera, Lazaro avrà modo intanto di vivere le ultime partite da giocatore del Torino.