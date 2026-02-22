Torino, Lazaro: "Situazione difficile, dobbiamo capire l'importanza di questa maglia"
Valentino Lazaro, esterno del Torino, è stato intervistato da DAZN prima del lunch match col Genoa: "Capiamo tutti la situazione e l'importanza della partita, basta parlare dobbiamo spingere in campo non solo per vincere ma anche per migliorare le prestazioni e portare i tifosi allo stadio. Non importa chi è in campo, tutti noi dobbiamo capire l'importanza di vestire la maglia del Toro. Speriamo di ripartire oggi con un buon risultato".
