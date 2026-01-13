Torino, Lazaro: "E' fondamentale fare bene, si gioca per passare il turno"
TUTTO mercato WEB
Il difensore del Torino Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della sfida contro la Roma. Le sue parole: "Noi sappiamo che è una partita importante non solo perché si gioca per passare il turno ma anche perché giocheremo ancora qui tra pochi giorni, è fondamentale fare bene".
Prenderete le misure.
"Certo, ma dobbiamo vedere le due partite in maniera separata".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Torino, Asllani è ufficialmente sul mercato: la conferma di Petrachi dopo le smentite di Baroni e Cairo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile