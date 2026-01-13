Torino, Lazaro: "E' fondamentale fare bene, si gioca per passare il turno"

Il difensore del Torino Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della sfida contro la Roma. Le sue parole: "Noi sappiamo che è una partita importante non solo perché si gioca per passare il turno ma anche perché giocheremo ancora qui tra pochi giorni, è fondamentale fare bene".

Prenderete le misure.

"Certo, ma dobbiamo vedere le due partite in maniera separata".