Lazio, anche Zaccagni a rischio forfait: i dubbi di Sarri per il Torino

Non piove, grandina sul bagnato in casa Lazio. L'emergenza che accompagna ormai da due settimane il lavoro di Maurizio Sarri ha colpito le corsie esterne, con Marusic e Pellegrini che dopo aver giocato da titolari contro il Genoa non sono stati convocati per la sfida contro il Torino. A loro rischia di aggiungersi Mattia Zaccagni, il capitano è stato convocato ma rischia di dover dare forfait per un problema muscolare che lo ha colpito nella rifinitura di ieri. Una tegola che non ci voleva per la Lazio, che tra squalifiche e infortuni rischia di avere ai box ben sette giocatori oggi pomeriggio all'Olimpico. Le sensazioni sulle condizioni di Zaccagni non sono positive e con ogni probabilità Sarri dovrà rinunciare anche a lui. Un'assenza che potrebbe addirittura portare a un cambiamento di sistema di gioco.

Lazio, i dubbi di Sarri

Prima della rifinitura di ieri c'era solo un dubbio di formazione, ovvero il centrocampista da affiancare a Cataldi con il ballottaggio tra Belahyane e Basic. L'infortunio di Zaccagni cambia le carte in tavola, a cominciare dal sostituto con Noslin che spera di avere una chance nonostante in vantaggio al momento ci sia Pedro. L'assenza di un giocatore che sa dare equilibrio come Zaccagni può spingere Sarri anche a ricambiare modulo e tornare sul 4-3-3 con il sacrificio Boulaye Dia, che diventerebbe arma importante a gara in corso. Nessun dubbio in difesa, dove davanti a Provedel ci sarà la coppia centrale titolare composta da GIla e Romagnoli con Tavares e Hysaj unici terzini a disposizione dal primo minuto, visto che Lazzari rientra solo per la panchina.