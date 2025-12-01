Udinese, Bertola: "Thuram il più difficile da marcatore: velocità, tecnica, ha davvero tutto"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, parla ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Chiellini e Bonucci sono due leggende del calcio, dal mio tavolo li guardano e fa sempre un certo effetto, così come sentirli parlare. La Nazionale? Io spesso dico a Zaniolo che si merita la convocazione e sono sicuro che se continua così arriverà, per me è un sogno, magari un giorno arriverà. Lo spero".

A chi ti ispiri?

"È Nesta il mio idolo, lo è sempre stato".

Ti aspettavi una crescita così veloce e verticale come quella di Pio Esposito?

"Sì francamente sì, è un giocatore fortissimo e l'anno scorso ha fatto un gran salto in avanti".

L'attaccante più difficile da marcare?

"Se ti devo fare un nome ti dico Thuram, un attaccante completo che ha tutto. Velocità, tecnica, uno vs uno, è davvero completo".