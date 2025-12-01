Gran Gala del Calcio, è di Deiola il gol più bello: "Grande sintonia con i compagni, li ringrazio"

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è stato premiato al Gran Galà del Calcio per il miglior gol della passata stagione: “Sono un po’ emozionato, gol bello perché c’è il bello del calcio e la sintonia con i compagni. Non mi sarei mai immaginato un gol del genere, non me ne ero reso conto riguardandolo. Poi parlandone diventava sempre più bello. Ringrazio i compagni e tutti quelli che hanno votato”.