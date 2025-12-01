TMW Inter, Bastoni: "Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre"

Si è composta sul palco del Gran Galà del Calcio la miglior difesa della Serie A 2024-25. Queste le parole di Alessandro Bastoni, che ha parlato così dello scorso anno, chiuso alle spalle del Napoli per un solo punto: “È stata una stagione intensa. Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre. Ora è una nuova stagione e il nostro obiettivo è lottare per tutti gli obiettivi”

Molto stringato il commento di Rrahmani: “Lavoro ogni anno per migliorare”

Dimarco: “Negli anni sono migliorato col sinistro, poi c’è natura: io mi diverto. Cerco sempre di guardare dove vanno i compagni per mettere nella migliore condizione”

Dumfries: “Siamo forti, stiamo insieme da tanti anni e lavoriamo sempre per migliorare. Siamo una famiglia. Come sto? Speriamo due-tre settimane. Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile”