"La forza di un campione non si vede solo in campo". Palladino ricorda Bove ad un anno dal malore

Un anno fa il Franchi si è paralizzato e il calcio italiano ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. Al 16' di Fiorentina-Inter il centrocampista dei viola Edoardo Bove si è accasciato sul prato del Franchi a causa di un infarto. L'intervento tempestivo dei medici in campo e la corsa all'ospedale hanno fortunatamente evitato il peggio, ma da quel giorno la sua vita è completamente cambiata e l'ex Roma non è ancora tornato in campo.

Nell'anniversario di quell'evento traumatico, lo stesso Edoardo Bove ha voluto ricordarlo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "1 dicembre 2025. Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose", scrive il classe 2002, che aggiunge: "Oggi lo celebro, perché mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade".

In serata è arrivato un bel ricordo anche del suo ex allenatore Raffaele Palladino, che con Bove ha instaurato un legame indissolubile, tanche che più volte ha ribadito come qualora il giocatore non potesse tornare in campo avrà un posto riservato nel suo staff. Queste le parole pubblicate su Instagram dall'attuale allenatore dell'Atalanta: "Da un anno ci dimostri che la forza di un campione non si vede solo in campo. Ti voglio bene Edo".