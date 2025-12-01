La Juventus e altre big d'Europa si spintonano: chieste informazioni per il 17enne Moser

Johannes Moser dell'FC Liefering (che fa parte del Red Bull Salzburg come club di formazione) è attualmente considerato uno dei più grandi talenti in Austria e secondo quanto rivelato da Sky Sports DE ha scatenato l'interesse della Juventus. Il trequartista 17enne, che a gennaio ne compirà 18, è molto versatile e può essere schierato sia come trequartista sia sulle fasce: qualità duttile che ha mosso la curiosità di altre big d'Europa.

Affare possibile?

Dall’Hoffenheim lo trova molto interessante al Borussia Dortmund e il Bayern Monaco in Bundesliga, passando per l'Ajax in Olanda. Fino, appunto, al club bianconero. Secondo l'emittente satellitare tutti top club che si sono interessati in prima persona a baby Moser, chiedendo informazioni sul suo conto. Ma il Salisburgo, stando a quanto sostenuto in Germania, rimane il primo punto di riferimento per il giocatore classe 2008. Per la sua crescita graduale.

Come si è messo in mostra

Comincia tutto dal Mondiale Under 17. Per la prima volta nella storia l’Austria ha partecipato alla finale di una Coppa del Mondo, un traguardo tagliato per grande parte del merito di Johannes Moser. Centrocampista centrale o trequartista, ala destra o terzino perfino, nel corso del torneo ha giocato solamente da ala sinistra. E proprio contro l'Italia di categoria ha completato una partita da urlo: il gol al 57° minuto su contropiede fulmineo e la perla su punizione nel finale di gara. Con la doppietta magica rifilata agli Azzurrini, il classe 2008 ha toccato quota 8 reti in 8 partite. Dal girone L fino alla finalissima persa con il Portogallo.