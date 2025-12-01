TMW Napoli, Conte torna sulla 'settimana bianca': "In Inghilterra il club te la impone"

Parlando dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Antonio Conte, miglior allenatore della scorsa stagione, ha commentato anche la settimana di riposo di cui ha usufruito durante la sosta per le Nazionali: “In Inghilterra è un’abitudine che il club ti imponga di stare a casa 7 giorni e lasciare la squadra allo staff. Quando giochi le coppe c’è tanta tensione e pressione, devi preparare le partite ogni 3 giorni. C’è un dispendio di energie fisico e mentale importante. È un’abitudine che sarebbe bello portare anche in Italia, dai spazio allo staff e la possibilità di stare con la famiglia e ricaricarti”.