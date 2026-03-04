Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle: Dia eroe inatteso, Musah ci ha preso gusto. Pasalic fa e disfa

Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle: Dia eroe inatteso, Musah ci ha preso gusto. Pasalic fa e disfa TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 23:06Serie A
Niccolò Righi

La Lazio chiama e l'Atalanta risponde: al vantaggio prima di Dele-Bashiru e poi si Dia replicano Pasalic e Musah. Termina 2-2 all'Olimpico la semifinale di andata di Coppa Italia

LE PAGELLE DELLA LAZIO (A cura di Paolo Lora Lamia)

Provedel 5,5 - In avvio viene salvato dalla posizione irregolare di Zappacosta nell'azione del gol di Krstovic, mentre sul finale del primo tempo guarda la palla calciata dal 77 atalantino sbattere sulla traversa. Rivedibile, dopo l'intervallo, la sua respinta su Samardzic che propizia l'1-1 di Pasalic.

Marusic 4,5 - Prestazione da incubo. Il suo dirimpettaio Bernasconi mette in campo freschezza e intraprendenza, doti che rendono la sua serata non delle più facili. Completa una prova da archiviare in fretta perdendosi Pasalic sul primo pari atalantino e Sulemeana che poi serve a Musah la palla del 2-2.

Gila 6 - In difficoltà soprattutto in concomitanza con la partenza a razzo dell'Atalanta. Per il resto, prova ordinata davanti a Provedel.

Romagnoli 6 - Nei primi minuti viene beffato da Krstovic, ma per sua fortuna la rete viene annullata. Si conquista comunque la sufficienza per quanto fatto vedere nei 90 minuti.

Tavares 6 - In apprensione in molti momenti del match, agendo sulla stessa fascia di uno Zappacosta in versione prime. Nel finale, però, ha il merito di propiziare con un cross la rete del 2-1 firmata da Dia.

Dele-Bashiru 7 - Alterna fasi più timide ad altre in cui si propone in avanti, con la manovra biancoceleste che ne risente in positivo quando spinge e in negativo quando è costretto sulla difensiva. Molto meglio nella ripresa, all'inizio della quale sblocca il match.

Cataldi 6,5 - Soprattutto nei momenti di maggior pressione della Dea, emerge in mezzo al campo con la sua grinta e la solidità che dà al reparto. Non cala mai di tono, nonostante il lavoro da sbrigare sia molto.

Taylor 6 - L'ex Ajax gioca una partita senza infamia e senza lode. Si fa preferire nella seconda frazione di gioco. Dall'83' Belahyane sv.

Isaksen 5,5 - Del tridente offensivo della Lazio è il più in ombra. Davvero poco da segnalare, con Scalvini che prevale quasi sempre nell'uno contro uno. Dal 64' Cancellieri 5,5 - Con il suo ingresso in campo, non dà al tridente di Sarri il cambio di passo sperato.

Maldini 6,5 - L'ex della serata recupera all'ultimo e agisce da falso nove. All'inizio soffre la marcatura asfissiante di Hien, ma poi gli prende le misure e s mette in mostra in particolare con l'assist al bacio per la rete di Dele-Bashiru. Dal 76' Dia 7 - Protagonista inatteso della gara. Entra e, dopo pochi minuti, realizza il gol che sembra dare alla Lazio un successo pesantissimo. Stoccata comunque importante ai fini del doppio confronto.

Zaccagni 6 - Cresce di incisività con il passare dei minuti, soprattutto nella rifinitura dell'azione con buoni suggerimenti per i compagni d'attacco o per i centrocampisti che si inseriscono in area. Dal 76' Noslin 6 - Non molte occasioni per mettersi in mostra per l'ex Hellas, che comunque porta sul rettangolo verde nuove energie in vista del finale.

Maurizio Sarri 6 - Dopo la figuraccia contro il Torino, chiari segnali di crescita. Squadra che sa soffrire ma anche creare, in un match che lascia l'amaro in bocca per il 2-2 subito al 90'.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA (A cura di Niccolò Righi)

Carnesecchi 6,5 - Fa quel che può in occasione del gol del vantaggio di Dele-Bashiru, è un gatto nell'andare a togliere dall'angolino pochi minuti dopo il possibile raddoppio di Taylor.

Scalvini 6 - Nell'ora di gioco in cui resta in campo è autore di un bel duello azzurro con Zaccagni che spesso vince, dimostrandosi letale anche in fase di impostazione. Un problema ad un ginocchio è costretto a tirarlo fuori dal match.
Dal 64' Kossounou 6 - Meno solido del compagno di cui prende il posto ma nel complesso è una mezz'ora sufficiente la sua.

Hien 5,5 - Solo perché Daniel Maldini è stato un suo ex compagno di squadra non significa che ci vada più per il sottile, anzi. Sempre ruvido in marcatura con il figlio d'arte tranne in un occasione: quella del gol del vantaggio.

Kolasinac 5 - Troppo avventata l'uscita su Dele Bashiru che lascia una voragine in difesa nella quale si infila con sapienza il centrocampista nigeriano.
Dal 76' Ahanor sv

Zappacosta 6,5 - Si inventa un cross perfetto con il piede 'debole' dopo 10 minuti ma in partenza è in fuorigioco. Sempre una spina nel fianco per Tavares, sfiora anche la rete con un destro che si infrange sulla traversa.

De Roon 5,5 - In affanno contro il dinamismo del centrocampo biancoceleste, è costretto a spendere un ammonizione già a metà del primo tempo che lo condiziona per il resto dei 40 minuti in cui resta in campo.
Dal 64' Musah 7 - Sembra averci preso gusto: non aveva mai segnato in Italia in due anni e mezzo, ne fa due in tre giorni. E adesso le metafore dei gol e del tubetto di ketchup si sprecheranno.

Pasalic 6 - A segno con il Genoa agli Ottavi e con la Juventus ai Quarti, timbra il cartellino anche contro la Lazio in semifinale. Dopo aver crato il gol del pareggio, disfa la prestazione sbagliando completamente l'appoggio a Carnesecchi sul finale e facendosi gabbare da Dia.

Bernasconi 6,5 - Dalle sue parti Isaksen non passa mai e in fase offensiva il suo sinistro fa nascere sempre qualche insidia per la difesa della Lazio. Ad un passo dall'assist per Zappacosta che ha ricordato l'asse esterno-esterno tra Hateboer e Gosens di 'gasperiniana' memoria.

Samardzic 6 - Dopo un primo tempo in ombra, gli avversari gli lasciano metri di corridoio che il suo sinistro non può che approfittare, impegnando Provedel prima che Pasalic punisse la leziosità dei difensori laziali.
Dal 76' Sulemana 6,5 - E' il perfetto super-sub di Palladino. Nel finale è bravo a crederci e al divincolarsi dalla marcatura di Marusic per poi far recapitare al centro un cioccolatino che Musah può solo scartare.

Zalewski 5,5 - Nonostante per lui sia una sorta di derby, è meno brillante rispetto ad altre partite. Gila contiene bene le sue folate offensive e l'ex Roma non è quasi mai pericoloso.

Krstovic 5,5 - Il fuorigioco di Zappacosta gli nega la gioia gol del vantaggio dopo una manciata di minuti dopo una bellissima torsione del montenegrino. La sua partita però è come se si fermasse lì, non lo si vede mai nel resto del match.
Dal 86' Scamacca sv

Raffaele Palladino 6 - Non sembra del tutto passata la sbornia (e le fatiche) della Champions ma a differenza di domenica contro il Sassuolo la sua squadra ha il merito di crederci sempre e fino alla fine. Si giocherà tra le mura amiche il passaggio del turno.

Articoli correlati
Lazio, Sarri: "Andiamo a Bergamo convinti di giocarci la qualificazione" Lazio, Sarri: "Andiamo a Bergamo convinti di giocarci la qualificazione"
Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta... Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni" Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico" Live TMWLazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico"
Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta... Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni" Live TMWAtalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Atalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio" Live TMWAtalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio"
Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla... Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"
Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi... Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi l'Atalanta
Atalanta, Palladino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, Samardzic può migliorare"... Atalanta, Palladino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, Samardzic può migliorare"
Atalanta, Scalvini fuori per una contusione ad un ginocchio. Ulteriori esami nelle... TMWAtalanta, Scalvini fuori per una contusione ad un ginocchio. Ulteriori esami nelle prossime ore
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions
5 Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Secondo tempo pazzo all'Olimpico. La Lazio chiama, l'Atalanta risponde: in Coppa Italia è 2-2
Immagine top news n.1 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.2 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.3 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.4 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.5 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
Immagine top news n.6 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.7 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Immagine news Serie C n.2 Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Andiamo a Bergamo convinti di giocarci la qualificazione"
Immagine news Serie A n.2 Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"
Immagine news Serie A n.6 Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”
Immagine news Serie B n.2 In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati nei 10 match
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 30ª giornata: i risultati delle gare delle 20. Crolla la capolista, pari Ravenna: la classifica
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Immagine news Serie C n.5 Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”