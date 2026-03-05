14 anni senza trofei, i tifosi del Marsiglia lanciano fumogeni in campo dopo l'ennesima delusione

Rabbia dei tifosi del Marsiglia al termine della partita di Coupe de France che ha visto l'OM uscire ai quarti di finale contro il Tolosa ai calci di rigore. Al termine dell'incontro i giocatori marsigliesi si erano recati verso la curva dei sostenitori che, tuttavia, non hanno gradito l'ennesima delusione di questa stagione, lanciando fumogeni sul campo del Vélodrome e impedendo di fatto ai giocatori di avvicinarsi.

Al termine della partita, il tecnico Habib Beye ha dichiarato: "La delusione è commisurata a ciò che abbiamo vissuto. Questo titolo sfugge all'OM da molto tempo. Dobbiamo tenere la testa alta e comprendere la rabbia dei tifosi. Ci sono ancora partite di campionato da giocare; dobbiamo superare questa delusione".

Il Marsiglia non vince un titolo da 14 anni. L'ultimo è la Coppa di Lega francese nel 2012. La Coupe de France, che l'OM ha vinto 10 volte, sfugge dal lontano 1989, epoca in cui il proprietario era Bernard Tapie.