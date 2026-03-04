Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"

Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:31Serie A
Paolo Lora Lamia

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta terminata 2-2.

C'è rammarico per la rimonta subita due volte?
"Soddisfatti per al prestazione, di alto livello contro una squadra forte. Siamo un po' rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andremo là a giocarci la qualificazione. Se la facciamo come stasera, possiamo riuscirci".

Prestazione importante anche visto il momento e la classifica?
"La classifica è figlia di un periodo e di un'annata, in cui abbiamo sofferto anche l'assenza di tantissimi giocatori ma c'era da aspettarsi poco di più. La squadra ogni tanto dà segnali di competitività: serve più continuità, ma servono anche più giocatori disponibili".

Taylor deve migliorare negli inserimenti e come si isola la squadra?
"Dele-Bashiru e Taylor era un discorso di caratteristiche: Dele quando si lancia arriva anche a 35 all'ora, Taylor è un palleggiatore ma ha anche meno gamba. Tirando fuori Hien, quello spazio si ampliava, Taylor ce l'ha meno nelle caratteristiche. La squadra purtroppo si sta abituando a questo tipo di situazione dentro lo stadio. Brutto a dirsi, situazione veramente triste. Anche stasera rimane la sensazione che, se fossero stato 45.000, la potevamo portare in fondo".

Dove stai lavorando per migliorare?
"Per avere più continuità, servirebbero attaccanti che ci garantiscano più gol ma quest'anno non li abbiamo avuti per vari motivi. Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, rosa da riequilibrare".

Articoli correlati
Lazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico" Lazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico"
Lazio, il distacco tra Sarri e Lotito: la Coppa Italia e il futuro nebuloso Lazio, il distacco tra Sarri e Lotito: la Coppa Italia e il futuro nebuloso
Lazio, Sarri: "Se uno sta dietro alle polemiche si ammazza. Mi diverto con questa... Lazio, Sarri: "Se uno sta dietro alle polemiche si ammazza. Mi diverto con questa squadra"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico" Live TMWLazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico"
Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta... Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni" Live TMWAtalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Atalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio" Live TMWAtalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio"
Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla... Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"
Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi... Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi l'Atalanta
Atalanta, Palladino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, Samardzic può migliorare"... Atalanta, Palladino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, Samardzic può migliorare"
Atalanta, Scalvini fuori per una contusione ad un ginocchio. Ulteriori esami nelle... TMWAtalanta, Scalvini fuori per una contusione ad un ginocchio. Ulteriori esami nelle prossime ore
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions
5 Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Secondo tempo pazzo all'Olimpico. La Lazio chiama, l'Atalanta risponde: in Coppa Italia è 2-2
Immagine top news n.1 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.2 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.3 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.4 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.5 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
Immagine top news n.6 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.7 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Immagine news Serie C n.2 Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Andiamo a Bergamo convinti di giocarci la qualificazione"
Immagine news Serie A n.2 Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"
Immagine news Serie A n.6 Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”
Immagine news Serie B n.2 In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati nei 10 match
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 30ª giornata: i risultati delle gare delle 20. Crolla la capolista, pari Ravenna: la classifica
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Immagine news Serie C n.5 Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”