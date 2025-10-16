Lazio, dallo "sbando totale" al caso Vernis: cosa succede a Formello?

"Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare". La frase del front-man degli Skiantos, Freak Antoni, riassume perfettamente quello che è il 2025 della Lazio. Un concetto semplice all'apparenza, che però esprime ciò che sta succedendo ormai da settimane in quel di Formello. Il tutto, inevitabilmente, ingigantito dai social e da quello che è un ambiente saturo e in aperta contestazione con la gestione societaria. La settimana si è aperta con l'infortunio di Castellanos, l'ennesimo problema muscolare emerso nella prima stagione senza coppe europee degli ultimi nove anni. Non giocare in mezzo alla settimana doveva favorire la gestione delle energie, invece si è palesato il problema dei campi a Formello, che tra l'altro stanno mietendo vittime in continuazione anche nella Women. Sulle condizioni di Castellanos il silenzio più assoluto, dopo gli esami di lunedì che hanno evidenziato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra non c'è stato alcun comunicato ufficiale. Martedì c'è stato il consulto con lo staff medico, ma nulla è stato comunicato e le uniche parole sono del Dottor Rodia al TG Parlamento (non ai canali ufficiali o tramite un comunicato): "Non siamo preoccupati in casa Lazio".

Lazio, lo sbando totale e i casi internazionali

L'infortunio di Castellanos è solo l'ultimo problema che porta a un "siamo allo sbando totale" sfuggito al direttore sportivo Fabiani che però fotografa al meglio l'anno solare che sta vivendo la Lazio. Ieri poi il caso Vernis, centrocampista della Women che da una settimana è irreperibile. Il direttore sportivo Pinzani ai canali ufficiali ha evidenziato un problema che non era stato posto né dai media, né dalla calciatrice che però non si allena a Formello da sette giorni. L'americana è tornata in patria, l'agente ha addirittura parlato di mancati pagamenti e la Lazio ha scelto di non rispondere, affidandosi a un'agenzia per chiudere la faccenda. La sosta non ha di certo fatto bene alla Lazio, la speranza è che la squadra possa dare risposte diverse e distogliere l'attenzione dalle oggettive difficoltà extra-campo. I due big match contro Atalanta e Juventus possono rappresentare l'occasione giusta per dare uno slancio a un'annata complicatissima. Oppure, dall'altra parte, chiudere già le porte dell'Europa e mettere la ciliegina sulla torta di un 2025 da incubo.