Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22esima giornata di campionato, ovvero fino a fine gennaio, con relativa programmazione televisiva. In particolare, per quanto riguarda il turno pre-natalizio della 16ª giornata (weekend del 20-21 dicembre) da segnalare che le quattro partite Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, si giocheranno il 14 e 15 gennaio, per permettere alle quattro squadre impegnate a Riyadh di contendersi la Supercoppa Italiana.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky.

7^ GIORNATA

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA

24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY

25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN

25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN

25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN

25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN

26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA

28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN

28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA

01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN

01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN

02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN

03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN

03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA

07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY

08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN

08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN

08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN

08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA

22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN

22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN

22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN

22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN

23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN

23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN

24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY

24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

13^ GIORNATA

28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY

29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN

29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN

29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN

29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY

30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN

30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN

30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY

30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN

14^ GIORNATA

06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN

06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN

06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY

07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN

07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN

07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY

07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN

08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN

08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN

08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

15^ GIORNATA

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

16^ GIORNATA

20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN

20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma * DAZN/SKY

21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN

21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY

21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY

21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN

14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN

14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

17^ GIORNATA

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18^ GIORNATA

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19^ GIORNATA

06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN

06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY

06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN

07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY

07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN

07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN

07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY

07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN

08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN

08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20^ GIORNATA

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN

12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21^ GIORNATA

16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY

17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN

17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN

17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN

18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY

18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN

19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN

19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA

23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN

24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN

24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN

24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY

25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN

25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN

25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN

25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli * DAZN/SKY

25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN

26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.