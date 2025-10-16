Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Manuel Belleri: "L'Atalanta può riconfermarsi con Juric. Sarri? Perfetto per la Lazio"

Manuel Belleri: "L'Atalanta può riconfermarsi con Juric. Sarri? Perfetto per la Lazio"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 08:45Serie A
Filippo Davide Di Santo

Dall'Atalanta alla Lazio fino al Sol Levante: il tutto all'insegna di una carriera tanto buona quanto unica (fatta di rapporti umani, giocate e tante cose da imparare). In esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato l'ex terzino Manuel Belleri: considerando anche quella che sarà la sfida tra nerazzurri e biancocelesti questa domenica.

Come ha visto l'Atalanta tra campionato e Champions League?
"Ho visto molto bene la Dea. Per l'Atalanta ripetersi diventa sempre una grande impresa, soprattutto quando fai delle annate straordinarie. Con Juric è stata trovata la strada giusta. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma la base è buona. Si stanno riscontrando degli ottimi feedback".

E' giusto dire che Juric abbia portato compattezza? Considerando sia gli infortuni che i continui paragoni con Gasperini
"Certo. Bisogna considerare che ripetersi ad alti livelli è sempre difficile, dove si può incappare anche in una stagione di transizione. Tuttavia Juric ha messo subito le cose a posto creando una mentalità vincente. I paragoni con Gasperini ci saranno sempre, ma penso che Ivan sia pronto a fare bene".

Guardando la rosa attuale, analizzando i terzini, si riconosce in qualche calciatore nerazzurro?
"A Bergamo ci sono stati tanti giocatori importanti che hanno ricoperto quel ruolo: forse Zappacosta nonostante fossi più difensivo rispetto a lui, ma in Davide mi rivedo molto sotto il profilo della grinta. Ricordo anche Bellini che è stato un pilastro atalantino: gente che si avvicinava molto alle mie caratteristiche".

Dall'Atalanta attuale alla sua del 2007/2008: cosa ricorda di quell'annata?
"Ho tanti ricordi positivi. Arrivai all'ultimo momento, ma per me è stata una stagione importante dove avevamo una grande squadra: c'erano Floccari, Carrozzieri, Doni, Guarente, Manfredini e anche Costinha nonostante abbia giocato poco. Una grande annata".

Che mister era Gigi Delneri e che rapporto aveva con lui?
"Avevo un buonissimo rapporto. Lui a Bergamo aveva portato una difesa a 4 molto innovativa. Ho imparato tanto con Delneri: ai tempi ci dividevamo il ruolo sia io che Claudio Rivalta".

Cosa è mancato quell'anno per arrivare in Europa?
"In quel momento la fase offensiva atalantina faceva bene tra Doni, Simone Inzaghi, Floccari e Zampagna. Davanti eravamo molto forti, ma accusammo il colpo nel momento in cui s'infortunò Carrozzieri, che nel frattempo aveva preso per mano la difesa: se non ci fosse stato quello stop fisico sicuramente non saremmo calati nel girone di ritorno".

Purtroppo in quella stagione ci fu anche il malore del presidente Ivan Ruggeri: che ricordo ha di lui, umanamente parlando?
"Ricordo bellissimo perché mi aveva voluto a tutti i costi. Io ero di proprietà della Lazio, ma lui riuscì a convincermi a venire a Bergamo. Ho sempre sul cellulare una foto bellissima della presentazione con lui. Una persona stupenda che ha fatto sempre il bene dell'Atalanta".

Invece parlando della Lazio, che ricordi ha da ex biancoceleste e cosa pensa del lavoro di Maurizio Sarri?
"Arrivai l'anno dopo l'acquisto di Lotito (2005 ndr). La Lazio stava passando un periodo buio: ero all'Udinese, poi mi chiamò Delio Rossi e alla fine andai nella Capitale. Sarri secondo me è l'allenatore giusto per i biancocelesti: deve trovare la soluzione ideale per ritornare ad esprimere il suo gioco, anche se non è facile considerando il blocco del mercato".

Domenica Atalanta-Lazio, entrambe possono ambire ad un posto in Europa?
"In questa stagione ci sono molte squadre competitive: Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma, Atalanta, Lazio e occhio anche al Como. Atalanta e Lazio possono riconfermarsi, ma devono lottare fino alla fine: si prospetta una classifica corta, ma entrambe possono arrivare in Europa. Mi aspetto una bella sfida".

Lei è stato direttore tecnico per il Milan a Tokyo: cosa le ha impressionato di quell'esperienza e che differenze ha riscontrato nel "modus operandi" con i giovani?
"Esperienza meravigliosa. Ringrazierò per sempre il Milan perché mi ha permesso di imparare l'inglese e il giapponese aprendo molto la mia mente. Parlando di "modus operandi", i giapponesi per cultura sono molto schematici: sono abituati a seguire gli ordini sia in un contesto familiare che nel lavoro. A livello tecnico sono straordinari, si allenano tantissimo. Per quanto riguarda il discorso mentale, fanno fatica ad uscire dagli schemi, ma è una questione molto legata alla loro cultura. Tanti campioni giapponesi sono passati anche qui in Italia: ricordo Morimoto, Nakamura, Nakata e Honda".

Gattuso ha ridato smalto alla Nazionale in un contesto di ricostruzione con i giovani?
"Penso di si. Vedo una squadra combattiva, compatta e che gioca con uno spirito diverso rispetto al passato: il popolo italiano vuole vedere questo. Tutti ci auguriamo di arrivare al Mondiale. Gattuso per me è il mister giusto".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Belleri: "Vedo analogie tra Lazio e Atalanta. Lecce? Giampaolo ha dato una scossa"... Belleri: "Vedo analogie tra Lazio e Atalanta. Lecce? Giampaolo ha dato una scossa"
L'ex Lazio Belleri: "Parisi è molto bravo. Credo che piaccia tantissimo a Sarri" L'ex Lazio Belleri: "Parisi è molto bravo. Credo che piaccia tantissimo a Sarri"
Altre notizie Serie A
Come sono andati i giocatori del Bologna nella sosta: tris di straordinari, debutto... Come sono andati i giocatori del Bologna nella sosta: tris di straordinari, debutto Cambiaghi
Bisseck ai margini dell'Inter e fuori della Nazionale: può chiedere la cessione per... Bisseck ai margini dell'Inter e fuori della Nazionale: può chiedere la cessione per rilanciarsi
Come sono andati i giocatori dell'Atalanta nella sosta: Sulemana ai Mondiali, 180'... Come sono andati i giocatori dell'Atalanta nella sosta: Sulemana ai Mondiali, 180' per tre
Soule ammette: "Il paragone con Iturbe faceva male. Futuro? A vita alla Roma" Soule ammette: "Il paragone con Iturbe faceva male. Futuro? A vita alla Roma"
Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta... Esclusiva TMWCremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Inter, maggiori spese totali per 18 milioni: stipendi su di 25, cartellini a meno... Inter, maggiori spese totali per 18 milioni: stipendi su di 25, cartellini a meno venti
Fiorentina, il valore della rosa è cresciuto di 126 milioni: è la prima tra le italiane... Fiorentina, il valore della rosa è cresciuto di 126 milioni: è la prima tra le italiane
Stramaccioni su Chivu: "Ha già trasmesso tanto. Pio Esposito? Arma a gara in corso"... Stramaccioni su Chivu: "Ha già trasmesso tanto. Pio Esposito? Arma a gara in corso"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
2 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.1 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.2 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
Immagine top news n.4 Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Immagine top news n.5 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.6 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.7 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Come sono andati i giocatori del Bologna nella sosta: tris di straordinari, debutto Cambiaghi
Immagine news Serie A n.2 Bisseck ai margini dell'Inter e fuori della Nazionale: può chiedere la cessione per rilanciarsi
Immagine news Serie A n.3 Come sono andati i giocatori dell'Atalanta nella sosta: Sulemana ai Mondiali, 180' per tre
Immagine news Serie A n.4 Soule ammette: "Il paragone con Iturbe faceva male. Futuro? A vita alla Roma"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine news Serie A n.6 Inter, maggiori spese totali per 18 milioni: stipendi su di 25, cartellini a meno venti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sounas: "Gruppo, tifosi, mister, società: c'è tutto per creare una base importante"
Immagine news Serie B n.2 Dalla Serie B alla Nazionale, Avellino: Milani esordisce con il Venezuela
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, la società chiama a raccolta i tifosi: prezzi speciali per gli iscritti all'Università
Immagine news Serie B n.4 Dionisi-Empoli ci siamo: oggi l'annuncio. Con lui arriveranno tre assistenti di fiducia
Immagine news Serie B n.5 Weekend di fuoco tra Serie B e Serie C: sfide al vertice e punti pesantissimi in palio
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "La vittoria della Serie B mi manca. Ma è presto per tirare le somme"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Di Donato: "Spero il Vicenza salga in B. Futuro? Sono pronto per tornare in pista"
Immagine news Serie C n.2 Gallazzi e lo storico derby Alcione-Inter U23: "Sogno che si realizza. Giocheremo col sorriso"
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, sarà Capuano il nuovo tecnico. Cudini non dovrebbe andare in panchina a Latina
Immagine news Serie C n.4 Difesa d’acciaio: l’Ascoli di Tomei fa meglio di Reggiana 1971 e Sudtirol 2021
Immagine news Serie C n.5 Alla mezzanotte di oggi la deadline degli stipendi. Che succederà a Trieste e Rimini?
Immagine news Serie C n.6 Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?