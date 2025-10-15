Weekend di fuoco tra Serie B e Serie C: sfide al vertice e punti pesantissimi in palio

Il prossimo weekend di campionato promette scintille, con scontri diretti in grado di cambiare gli equilibri sia in Serie B che in Serie C. Tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre, diverse big si giocheranno punti pesantissimi nella corsa alla vetta.

Serie B: Palermo-Modena vale il primato

Il match di cartello del weekend cadetto sarà Palermo-Modena, in programma domenica 19 ottobre. Una sfida dal sapore di alta classifica: i canarini, primi con 17 punti, difendono il primato dall’assalto dei rosanero, secondi a quota 15. Una vittoria dei siciliani rimescolerebbe subito le gerarchie, mentre per la squadra di Sottil si tratta di un test di maturità per confermarsi in testa.

Serie C, girone A: big match a Lecco e sfida di prestigio tra Alcione e Inter U23

Nel girone A si parte già venerdì 17 con Alcione Milano-Inter U23: quarto posto contro quinto (17 punti contro 15), con i nerazzurri che hanno anche una gara da recuperare e possono quindi rientrare pienamente nella lotta al vertice.

Domenica 19 ottobre riflettori puntati su Lecco-Union Brescia, rispettivamente seconda e terza con 21 e 18 punti. Spettatore interessato il Vicenza, primo in classifica con 25 punti, ben quattro di vantaggio sul secondo posto occupato dal Lecco: una vittoria e uno stop dei lombardi, permetterebbe alla squadra di Gallo si allungare in testa alla classifica

Serie C, girone B: Ravenna-Arezzo vale la vetta

Scontro diretto anche nel girone B, dove Ravenna e Arezzo, appaiate a 24 punti, si giocano il primo posto in una sfida ad altissima quota. Subito dietro, l’Ascoli (23 punti) proverà a restare agganciato al treno di testa nella trasferta contro il Carpi, sesto con 14.

Serie C, girone C: il Sud chiama spettacolo

Nel girone C, i riflettori sono puntati su Catania-Salernitana. I campani, primi con 22 punti, affrontano gli etnei, terzi a quota 18, in una partita che promette intensità e gol. Occhio anche al Benevento, secondo con 19 punti, che riceve il Potenza (ottavo con 13) e punta a mantenere viva la corsa al primato.