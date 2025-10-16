Il Sassuolo alla caccia del tris chiede strada al Lecce. Ma c'è il grande ex Di Francesco

Il Sassuolo reduce da due vittorie consecutive chiede strada al grande ex Eusebio Di Francesco, fresco di prima vittoria in campionato. I neroverdi, dopo aver battuto Udinese e Verona (con gli scaligeri il primo successo in trasferta) sfideranno il Lecce al Via del Mare nel match della settima giornata di campionato e nonostante quello di sabato sarà il 10° incrocio da avversari ai tifosi del Sassuolo non possono non tornare in mente i dolci ricordi che uniscono la piazza sassolese al tecnico abruzzese.

Il grande ex

Nel corso delle stagioni in neroverde, Di Francesco ha ottenuto risultati importanti: nel 2013/14, nonostante un esonero a fine gennaio e un reintegro a marzo, ha condotto la squadra alla salvezza con un turno di anticipo; l’anno successivo, il 2014/15, si è concluso con un piazzamento di metà classifica. La stagione di massimo successo è stata quella 2015/2016, quando il Sassuolo ha terminato al sesto posto, conquistando così il diritto di partecipare ai preliminari di Europa League. Nel 2016/17, grazie anche alla qualificazione alla fase a gironi di competizioni europee, la squadra si è attestata al dodicesimo posto in campionato, nonostante un’annata segnata da numerosi infortuni.

Il confronto

Da un tecnico abruzzese in neroverde a un altro perché ora sulla panchina del Sassuolo siede Fabio Grosso. E i neroverdi arriveranno al Via del Mare con 9 punti dopo 6 giornate. Grosso ha già fatto meglio del primo Alessio Dionisi che aveva conquistato 7 punti al suo primo anno in neroverde e ha fatto meglio anche del primo Di Francesco (2 punti) e di Bucchi che dopo 6 turni aveva 4 punti. Lontano il Sassuolo dell'Europa (12 punti), il primo De Zerbi, nel 2018/19, iniziò meglio con 13 punti. Il Sassuolo che invece ha fatto più punti in A, ovvero quello del terzo De Zerbi, chiuse con 62 punti e dopo 6 giornate era a quota 14 punti. E ora Fabio Grosso chiede strada all'ex per continuare a sognare in grande con il suo Sassuolo.