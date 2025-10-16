Totti ammette: "Roma prima? Fa sognare, nemmeno Gasperini se lo aspettava"

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida interna contro l'Inter prevista sabato alle 20.45: al big match i giallorossi ci arrivano guardando (quasi) tutti dall'alto verso il basso.

Ma quanto può sognare davvero la Roma? Chi sa cosa vuol dire vincere uno Scudetto nella Capitale è Francesco Totti, che parlando a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dichiarato sulla Roma capolista: "Penso che in realtà non se lo aspettasse nessuno, forse neanche Gasperini. Il fatto di stare in vetta aiuta a sognare, ma il difficile è sempre restare in vetta. E allora quella di sabato è una gara che diventa importante per tutte e due le squadre, per capire a che punto sono davvero".

Sull'obiettivo Mondiale per l'Italia di Gattuso poi, aggiunge: "Se l'Italia andrà al Mondiale? Speriamo di sì, che gli azzurri ce la possano fare davvero. Credo che la vera forza di questa Italia allenata da Gattuso sia il collettivo".

Poi il Pupone torna sulla scelta di rimanere tutta la carriera alla Roma: "Anche se oggi potessi tornare indietro, questa è una scelta che non cambierei mai nella mia vita. Non rinnego nulla di quello che è stato e di ciò che ho deciso di fare. È stata una scelta diversa da tutte le altre, che penso che la gente abbia apprezzato e spero apprezzi ancora. Forse è la cosa che mi ha differenziato di più da tutti gli altri calciatori".