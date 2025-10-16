Alla mezzanotte di oggi la deadline degli stipendi. Che succederà a Trieste e Rimini?

Giornata importante per i sessanta club di Serie C. Alla mezzanotte di oggi scadrà, infatti, il termine ultimo per il pagamento degli emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di Fine Carriera per il bimestre luglio-agosto 2025 e precedenti.

Una scadenza che porterà in particolare attenzione sulle due piazza più chiacchierate (in negativo) del torneo in corso: Rimini e Triestina. Ma se per gli alabardati nelle scorse ore è filtrato ottimismo circa il buon esito del pagamento in questione, dalla Romagna non si hanno segnali di alcun genere.

Niente nuove, buone nuove recita un vecchio adagio. Ma sarà così? Staremo a vedere. Anche perché le due società in questione hanno già messo in archivio ben 32 punti di penalizzazione (20 per la Triestina e 12 per il Rimini). E qualora si ripetessero le irregolarità sarebbero due punti in meno per ogni violazione riscontrata.

Sperando che non ci siano ulteriori brutte sorprese.