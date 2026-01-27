TMW
Lazio, Daniel Maldini è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Manca sempre meno, in casa Lazio, a rendere ufficiale l’acquisto di Daniel Maldini. Il calciatore figlio d’arte, dopo essere sbarcato nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino, questa mattina si è recato alla clinica di villa Mafalda per svolgere le visite mediche con il club prima di firmare il contratto che lo renderà a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dei biancocelesti.
La Lazio ha acquistato Maldini dall’Atalanta, mettendo sul piatto un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni a 14 milioni di euro.
Di seguito le immagini e il video di Daniel Maldini alle visite mediche raccolte dalla redazione di TMW.
