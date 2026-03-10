La nuova vita di Daniel Maldini alla Lazio: "Sarri mi lascia libero di fare quello che mi sento"

Primo gol con la maglia della Lazio per Daniel Maldini, che ha commentato anche in zona mista la sua emozione. Queste le parole dell'attaccante biancoceleste in zona mista, riportate da LaLazioSiamoNoi.it dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo: "Il gol è un'emozione sicuramente forte, importante. Soprattutto per la squadra, per i ragazzi e per l’ambiente. Ci serviva questa vittoria".

Sul ruolo di falso nove: "Sarri mi chiede di non dare punti di riferimento, mi lascia libero di fare quello che mi sento. E mi chiede di attaccare la porta, questa è la richiesta principale. Con i nuovi compagni mi trovo benissimo, mi hanno accolto molto bene e sono contento di stare con loro".

Sull'assenza del pubblico: "Lo aspettiamo, speriamo di vederli presto e gioire con loro. Non stiamo passando un buon periodo, ora stiamo provando a fare il più possibile, la cosa migliore sarebbe diventare più cinici".

Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo lavorare pensando a fare bene in campionato, per poi arrivare bene in coppa. Questa è la cosa più importante".