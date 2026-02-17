Le partite di oggi: il programma di martedì 17 febbraio
Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato neanche in data odierna, martedì 17 febbraio 2026.
Inizia il programma dei playoff di Champions League, con i primi 90 minuti della duplice sfida che potrebbe aprire le porte agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. In campo in rappresentanza della Serie A scendono la Juventus, impegnata a Istanbul sul rettangolo verde del Galatasaray nel tardo pomeriggio, e l'Atalanta, ospite del Borussia Dortmund nella sfida della prima serata.
Di seguito tutte le partite in programma questa sera, con a fianco l'orario del calcio di inizio.
Champions League – Play Off (Andata)
18:45 – Galatasaray vs Juventus
21:00 – Benfica vs Real Madrid
21:00 – Borussia Dortmund vs Atalanta
21:00 – Monaco vs Paris Saint-Germain
