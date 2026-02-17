"Inarrestabile Malen: numeri da record". Il CorSera (Roma) apre sul nuovo bomber

Spazio a Donyell Malen nella prima pagina proposta oggi dall'edizione di Roma del Corriere della Sera, che si concentra brevemente sul grane impatto dell'attaccante olandese nel mondo Roma. Il centravanti giallorosso, arrivato nella Capitale a gennaio in prestito dall'Aston Villa, ha già messo a segno cinque gol in campionato: dopo la rete all'esordio a Torino, sono arrivate anche le due doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli. "Inarrestabile Malen: numeri da record - titola il quotidiano generalista in un box a fondo pagina -. Gol, tiri, occasioni e tocchi in area: Gasperini ha l'uomo Champions (e non può farne a meno)".

L'altro argomento trattato in apertura riguarda invece il mondo Lazio e il progetto sul nuovo stadio che verrà ufficialmente presentato nella giornata di oggi: "Orsi e il Flaminio: 'Con lo stadio Lazio più forte'. Lotito svela il progetto".