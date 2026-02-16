Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

SI è chiusa la 25ª giornata di Serie A che si era aperta venerdì sera con Pisa-Milan, gara vinta 2-1 rossoneri, e si è chiusa questa sera con il successo del Lecce in casa del Cagliari. In mezzo la vittoria dell'Inter nel derby d'Italia con la Juventus condita dalle tantissime polemiche per l'espulsione di Kalulu. Di seguito tutti i risultati, i taballini, i marcatori e le pagelle targate TMW del 25° turno del massimo campionato italiano.

PISA-MILAN 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 26' st Loyola (P), 40' st Modric (M)

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41' st Leris), Loyola (47' st Durosinmi), Aebischer (12' st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (12' st Iling-Junior), Moreo (41' st Piccinini); Stojilkovic. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Højholt, Meister, Cuadrado, Stengs, Coppola, Calabresi, Lorran. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31' st Pulisic), Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (28' st Leao); Nkunku (1' st Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Allegri.

COMO-FIORENTINA 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 26' Fagioli (F), 54' Kean rig. (F), 77' aut. Parisi (C)

COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda (72' Caqueret), Ramon, Kempf, Valle (46' Alberto Moreno), Perrone (57' Addai), Da Cunha, Kuhn (46' Jesus Rodriguez), Paz, Baturina, Douvikas (57' Morata). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Allenatore: Fabregas.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli (84' Ndour), Brescianini, Herrison, Solomon, Kean (84' Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian.

Allenatore: Vanoli.

LAZIO-ATALANTA 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 41' Ederson (A), 60' Zalewski (A)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (1’ st Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (22’ st Rovella), Taylor (35’ st Cancellieri); Isaksen (43’ st Dia), Maldini, Noslin (22’ st Ratkov). A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Luca Pellegrini, Belahyane, Przyborek. Allenatore: Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Ahanor (24’ Kolasinac); Zappacosta (38’ st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (1’ st Raspadori), Krstovic, Zalewski (25’ st Sulemana). A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. Allenatore: Palladino.

INTER-JUVENTUS 3-2 - Il tabellino

Marcatori: 17' Cambiaso aut (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Luis Henrique (21' st Esposito), Barella (9' st Calhanoglu), Zielinski l, Sucic (21' st Diouf), Dimarco; Lautaro, Thuram (41' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi. Allenatore: Chivu

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (33' st Openda); Locatelli, Miretti (16' st Koopmeiners); Conceiçao (1' st Holm), McKennie, Yildiz (30' st Boga); David (16' st Cabal). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti

UDINESE-SASSUOLO 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 10' Solet (U), 11' st Laurienté (S), 13' st Pinamonti (S)

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (41' st Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (34' st Piotrowski), Miller (20' st Zarraga), Karlström (34' st Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (20' st Buksa). A disp.: Nunziante, Padelli, Zarraga, Ehizibue, Mlacic, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (1' st Garcia), Doig (1' st Coulibaly); Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi (39' st Volpato), Pinamonti (27' st Nzola), Laurienté (34' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Felipe. Allenatore: Grosso.

CREMONESE-GENOA 0-0 - Il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin (88' Floriani), Thorsby, Payero (59' Grassi), Maleh, Pezzella (72' Barbieri); Vardy (58' Bonazzoli), Djuric (72' Sanabria). Allenatore: Nicola.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (72' Martin), Malinovskyi, Frendrup (89' Amorim), Ellertsson, Messias (72' Baldanzi); Vitinha (60' Ekuban), Colombo (72' Ekhator). Allenatore: De Rossi.

PARMA-HELLAS VERONA 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 4' Bernabé (P), 43' rig. Harroui (H), 90'+3' Pellegrino (P)

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti (46' Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (62' Nicolussi Caviglia), Sorensen (70' Oristanio), Valeri; Strefezza (90'+5' Ordoñez), Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali (20' J.D. Akpa Akpro), Niasse (79' Serdar), Al-Musrati, Harroui (79' Slotsager), Bradaric; Bowie (62' A. Sarr), Orban. Allenatore: Sammarco.

TORINO-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 3' st aut. Vlasic (B), 17' st Vlasic (T), 24' st Castro (B)

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (40' st Njie), Maripan, Saul Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (9' st Ilkhan), Gineitis (9' st Casadei), Aboukhlal (1' st Lazaro); Simeone, Adams (1' st Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Njie. All.: Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (28' st Zortea), Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi (38' st Orsolini), Sohm (42' st Ferguson), Rowe (28' st Dominguez); Castro (38' st Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All.: Italiano

NAPOLI-ROMA 2-2 - Il tabellino

Marcatori: 7’, 71’ rig. Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (25’ st Olivera); Politano (40’ st Mazzocchi), Vergara (34’ st Giovane); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku. All.: Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (20’ st El Aynaoui), Wesley (27’ st Tsimikas); Pellegrini (20’ st Venturino), Zaragoza (1’ st Soulé); Malen (27’ st Robinio Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca. All.: Gasperini.

CAGLIARI-LECCE 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 65' Gandelman, 76' Ramadani

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (57' Mazzitelli), Ze Pedro, Mina, Obert (79' Trepy); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti (57' Kilicsoy), S. Esposito.

A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.

Allenatore: Fabio Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (80' Ngom), Ramadani, Coulibaly (90+2' Fofana); Pierotti (80' Siebert), Sottil (80' Ndaba), Cheddira (80' Stulic).

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

