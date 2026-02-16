Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
SI è chiusa la 25ª giornata di Serie A che si era aperta venerdì sera con Pisa-Milan, gara vinta 2-1 rossoneri, e si è chiusa questa sera con il successo del Lecce in casa del Cagliari. In mezzo la vittoria dell'Inter nel derby d'Italia con la Juventus condita dalle tantissime polemiche per l'espulsione di Kalulu. Di seguito tutti i risultati, i taballini, i marcatori e le pagelle targate TMW del 25° turno del massimo campionato italiano.
PISA-MILAN 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 26' st Loyola (P), 40' st Modric (M)
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41' st Leris), Loyola (47' st Durosinmi), Aebischer (12' st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (12' st Iling-Junior), Moreo (41' st Piccinini); Stojilkovic. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Højholt, Meister, Cuadrado, Stengs, Coppola, Calabresi, Lorran. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31' st Pulisic), Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (28' st Leao); Nkunku (1' st Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Allegri.
---------------------------
COMO-FIORENTINA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 26' Fagioli (F), 54' Kean rig. (F), 77' aut. Parisi (C)
COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda (72' Caqueret), Ramon, Kempf, Valle (46' Alberto Moreno), Perrone (57' Addai), Da Cunha, Kuhn (46' Jesus Rodriguez), Paz, Baturina, Douvikas (57' Morata). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli (84' Ndour), Brescianini, Herrison, Solomon, Kean (84' Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian.
Allenatore: Vanoli.
Le pagelle di Como-Fiorentina
---------------------------
LAZIO-ATALANTA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 41' Ederson (A), 60' Zalewski (A)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (1’ st Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (22’ st Rovella), Taylor (35’ st Cancellieri); Isaksen (43’ st Dia), Maldini, Noslin (22’ st Ratkov). A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Luca Pellegrini, Belahyane, Przyborek. Allenatore: Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Ahanor (24’ Kolasinac); Zappacosta (38’ st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (1’ st Raspadori), Krstovic, Zalewski (25’ st Sulemana). A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
INTER-JUVENTUS 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 17' Cambiaso aut (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Luis Henrique (21' st Esposito), Barella (9' st Calhanoglu), Zielinski l, Sucic (21' st Diouf), Dimarco; Lautaro, Thuram (41' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi. Allenatore: Chivu
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (33' st Openda); Locatelli, Miretti (16' st Koopmeiners); Conceiçao (1' st Holm), McKennie, Yildiz (30' st Boga); David (16' st Cabal). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti
---------------------------
UDINESE-SASSUOLO 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 10' Solet (U), 11' st Laurienté (S), 13' st Pinamonti (S)
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (41' st Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (34' st Piotrowski), Miller (20' st Zarraga), Karlström (34' st Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (20' st Buksa). A disp.: Nunziante, Padelli, Zarraga, Ehizibue, Mlacic, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (1' st Garcia), Doig (1' st Coulibaly); Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi (39' st Volpato), Pinamonti (27' st Nzola), Laurienté (34' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Felipe. Allenatore: Grosso.
Le pagelle di Udinese-Sassuolo
---------------------------
CREMONESE-GENOA 0-0 - Il tabellino
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin (88' Floriani), Thorsby, Payero (59' Grassi), Maleh, Pezzella (72' Barbieri); Vardy (58' Bonazzoli), Djuric (72' Sanabria). Allenatore: Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (72' Martin), Malinovskyi, Frendrup (89' Amorim), Ellertsson, Messias (72' Baldanzi); Vitinha (60' Ekuban), Colombo (72' Ekhator). Allenatore: De Rossi.
---------------------------
PARMA-HELLAS VERONA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 4' Bernabé (P), 43' rig. Harroui (H), 90'+3' Pellegrino (P)
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti (46' Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (62' Nicolussi Caviglia), Sorensen (70' Oristanio), Valeri; Strefezza (90'+5' Ordoñez), Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali (20' J.D. Akpa Akpro), Niasse (79' Serdar), Al-Musrati, Harroui (79' Slotsager), Bradaric; Bowie (62' A. Sarr), Orban. Allenatore: Sammarco.
---------------------------
TORINO-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 3' st aut. Vlasic (B), 17' st Vlasic (T), 24' st Castro (B)
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (40' st Njie), Maripan, Saul Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (9' st Ilkhan), Gineitis (9' st Casadei), Aboukhlal (1' st Lazaro); Simeone, Adams (1' st Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Njie. All.: Baroni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (28' st Zortea), Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi (38' st Orsolini), Sohm (42' st Ferguson), Rowe (28' st Dominguez); Castro (38' st Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All.: Italiano
---------------------------
NAPOLI-ROMA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 7’, 71’ rig. Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (25’ st Olivera); Politano (40’ st Mazzocchi), Vergara (34’ st Giovane); Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku. All.: Conte.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (20’ st El Aynaoui), Wesley (27’ st Tsimikas); Pellegrini (20’ st Venturino), Zaragoza (1’ st Soulé); Malen (27’ st Robinio Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca. All.: Gasperini.
---------------------------
CAGLIARI-LECCE 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 65' Gandelman, 76' Ramadani
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (57' Mazzitelli), Ze Pedro, Mina, Obert (79' Trepy); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti (57' Kilicsoy), S. Esposito.
A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.
Allenatore: Fabio Pisacane.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (80' Ngom), Ramadani, Coulibaly (90+2' Fofana); Pierotti (80' Siebert), Sottil (80' Ndaba), Cheddira (80' Stulic).
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac.
Allenatore: Eusebio Di Francesco