Lazio, il tifo organizzato: "Non entreremo a Formello. Maxischermo? Ci siamo quasi"
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Prosegue la linea dura dei sostenitori della Lazio nei confronti della società. Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, alcuni esponenti del tifo organizzato biancoceleste hanno fatto il punto della situazione:
"Maxischermo? Mercoledì, dalle 18.00 in poi ci riuniremo per tifare la Lazio - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Abbiamo risolto i problemi burocratici, mancano le ultime scartoffie con il Comune e l'ok della Questura. Domani comunicheremo il luogo dove vedere la partita. I cancelli aperti a Formello? Lasciamo a tutti la possibilità di fare quello che vogliono, ma il tifo organizzato non sarà presente".
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