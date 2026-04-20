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Fra nuovi documenti fiscali e proteste annunciate. Antonini pronto alla battaglia per il Trapani

Fra nuovi documenti fiscali e proteste annunciate. Antonini pronto alla battaglia per il TrapaniTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:06Serie C
Tommaso Maschio

Il presidente del Trapani Valerio Antonini è nuovamente intervenuto sui propri canali social, dopo le parole di ieri sera al termine della gara contro il Cosenza che ha sancito la retrocessione in Serie D dei siciliani, per annunciare un nuovo punto di svolta sia per quanto riguarda la squadra calcistica sia per quanto riguarda il Trapani Shark del basket (club estromesso dal campionato a stagione in corso) e ripercorrere gli ultimi mesi: “Ho pensato seriamente di essere impazzito perché un uomo che investe 20 milioni di euro non può voler far fallire le due principali realtà sportive della città per 200mila euro nel calcio e 170 mila nel basket. Invece la battaglia contro le due Federazioni è stata durissima e fatta di colpi bassi nei miei confronti”.

Il numero uno siciliano ha poi pubblicato sui suoi social un nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate che, a suo dire, dimostra n modo definitivo che il debito residuo delle due società riguarda esclusivamente IVA, e non IRPEF o INPS: “Questo documento rende ufficiale che il documento del 30 dicembre era un falso, è arrivato con quattro mesi di ritardo visto che sarebbe dovuto arrivare a fine gennaio e invece arriva solo ora dopo la retrocessione del Trapani calcio e l’esclusione dal campionato di basket. - prosegue ancora Antonini – Nei gradi di giudizio che verranno dovranno ridarci tutto e con gli interessi. Domani c’è il Collegio di Garanzia del CONI, il 23 il secondo grado del Tribunale Federale della FIGC. Se non ci restituiranno i punti, siamo pronti a chiedere al TAR la sospensione del campionato di Serie C Girone C, che considero falsato”.

Sono online in 60 secondi Abbiamo la prova della nostra vittoria finale Oggi inizia la FASE 2, la risalita LA VERITÀ CI RENDERÀ LIBERI

Pubblicato da Valerio Antonini su Lunedì 20 aprile 2026

In un post successivo Antonini poi invita i tifosi allo stadio, annunciando biglietti gratis, per una grande protesta contro la FIGC e la giustizia sportiva: “Domenica stadio aperto a tutti i trapanesi. Biglietto zero euro. Tutti devono venire allo stadio con un fazzoletto bianco e all’ingresso delle squadre in campo fare una protesta senza precedenti, senza esagerare ma fermissima e durissima. Ci hanno fatto una truffa sportiva senza precedenti che oggi si smaschera con il documento ufficiale dell’Agenzia di Riscossione che parla chiaramente di IVA. Dobbiamo riavere i punti del calcio e il titolo di Serie A della Trapani Shark, oltre ai danni milionari che ne conseguono. Trapanesi, ora o mai più mettiamo da parte le rispettive opinioni. Ci sono fatti sul tavolo incontrovertibili. Dobbiamo riavere quello che ci hanno tolto, siamo stati tutti truffati. La verità ci renderà liberi".

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