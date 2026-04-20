TMW Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto

Il Palermo di Filippo Inzaghi è un paradosso. Nonostante viaggi su ritmi da record e abbia il miglior marcatore di tutta la Serie B infatti la squadra rosanero attualmente è quarta in classifica con quattro punti in meno del duo Monza-Frosinone e ben sette meno del Venezia capolista. Scherzi di un campionato dove in alto si corre come non mai.

‘Colpa’, se così si può dire, di quella frenata a cavallo fra ottobre e novembre dove arrivarono tre sconfitte e due pareggi, con una sola vittoria in sei gare, visto che nelle ultime 23 gare la squadra siciliana viaggia a una media superiore ai due punti a partita (2,13 per la precisione): una media che normalmente garantirebbe uno dei primi due posti in classifica e che invece, complici le ottime prestazioni delle tre avversarie, vale solamente un quarto posto da cui i rosanero non riescono a staccarsi e che rischia di complicare il cammino nei play off dove ricordiamo chi chiude terzo ha il vantaggio di poter conquistare la promozione anche con quattro pareggi.

Difesa da record in Europa

Come spesso accade nelle squadre di mister Inzaghi la difesa è uno dei punti di forza: appena 28 le reti subite, solo il Monza ha fatto meglio, in 35 gare, ma soprattutto un incredibile numero di gare chiuse senza concedere all’avversario un gol. Con la vittoria per 2-0 contro il Cesena infatti il Palermo è arrivato a 17 clean sheet stagionali: un record europeo visto che nessuna squadra nelle seconde serie dei maggiori campionati continentali – Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e appunto Italia – ha saputo fare meglio in questa stagione.

Pohjanpalo re del gol

Davanti invece brilla sempre la stella di Joel Pohjanpalo che ha praticamente in mano il titolo di Pablito (ovvero capocannoniere della Serie B) con 23 reti in 35 presenze: sette più di Andrea Adorante che lo insegue in classifica. Numeri che riportano alla mente quelli di Luca Toni che nel 2024 ne segnò 30, ma in 46 giornate di un campionato allora extralarge. Non solo, il finlandese, ha migliorato se stesso e i 22 gol di due stagioni fa con la maglia del Venezia ed è a un passo, viste le tre gare ancora da giocare, dal superare i numeri di Alfredo Donnarumma (25 reti con il Brescia nel 2019) e Ciccio Caputo (26 con l’Empoli nel 2018) che conquistarono però la promozione in Serie A da primi in classifica con le rispettive formazioni. Intanto Pohjanpalo ha già segnato più dei vincitori degli ultimi sei titoli di capocannoniere cadetto. Numeri straordinari che però potrebbero non bastare per tagliare il traguardo nella stagione regolare.