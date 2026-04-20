TMW Bologna, Orsolini: "La nostra stagione non è ancora finita. L'Italia riparta dai settori giovanili"

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, presente all'evento Inside the Sport 2026 a Coverciano, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Stiamo un po' pagando le fatiche di giocare giovedì e domenica. Adesso avremo un finale di stagione molto importante, con un calendario difficile e proibitivo, ma ce la metteremo tutta".

Italiano ha fatto capire che la stagione di fatto è finita.

"No, abbiamo ancora cinque partite da giocare. Ci sono ancora 15 punti a disposizione in partite belle da giocare. Vogliamo chiudere in maniera dignitosa la stagione, ci proveremo".

Cosa pensa di questo premio a Coverciano?

"I premi fanno sempre piacere, vuol dire che stai facendo qualcosa di buono. Ci tenevo a essere presente, anche se sono tornato da Torino alle 4 del mattino e sono stanco. Fa piacere vedere ex compagni, arbitri e giornalisti".

Come si spiega la crisi del calcio italiano e della Nazionale?

"I reali motivi non li so, non ero presente in Bosnia e non so cosa si siano detti. Il calcio italiano deve ripartire dalle basi, bisogna ricominciare dai settori giovanili e dagli allenatori, guardando meno i risultati. Sono però l'ultimo a poter dare consigli. I talenti ci sono, è innegabile, bisogna farli uscire fuori".

Chi sarebbe il ct ideale per ripartire?

"Non ne ho idea, bisogna capire per prima cosa chi prenderà la decisione. Non mi sembra il momento opportuno per parlarne ma l'Italia merita soddisfazioni e merita di giocare i Mondiali nei prossimi anni".

Un giudizio sulla sua annata?

"Negli anni precedenti avevo iniziato la stagione a rilento per poi finire alla grande, quest'anno è stato il contrario. Ora però mi sto riprendendo, sto lavorando per arrivare bene al finale di stagione. Finire bene sarebbe importante per me. I gol li ho sempre fatti, quest'anno sono arrivato a 12 in totale. Vorrei trovare un po' più di continuità".