Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI

Nella serata di ieri la sconfitta contro il Cosenza ha sancito la retrocessione del Trapani in Serie D: anche se l'ultimo posto può essere evitato - visto anche lo scontro diretto all'ultima giornata contro il Siracusa - sono infatti troppi i punti di distacco dalla sedicesima per sperare in uno spareggio per restare fra i professionisti. Per questo la società siciliana ora si aggrappa ai tribunali: prima quelli sportivi e successivamente anche quelli ordinari con il presidente Valerio Antonini che promette battaglia.

Domani ci sarà il primo snodo cruciale con il Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà sulla seconda delle quattro penalizzazioni incassate in stagione: il club proverà a riottenere sette dei 25 punti tolti nel corso della stagione e qualora dovesse averla vinta la classifica sarebbe riscritta e la retrocessione di fatto annullata. Come riporta Il Giornale di Sicilia le chance di successo sono minime, anche se il numero uno granata appare di tutt'altro avviso: “In settimana sono in arrivo due sentenze che ci aspettiamo possano ridarci i punti sufficienti per fare i play out. E l'otto maggio c'è poi la sentenza che potrebbe stravolgere tutto quello che è successo finora (…) sono convinto che in questi giorni verrà presa una decisione sensata e che si arriverà a bloccare la vergogna che ci è stata fatta. - sono state le parole di Antonini nella serata di ieri - Nessun giocatore avanza un euro dalla società, ma nonostante questo siamo stati penalizzati di 25 punti perché Antonini doveva essere mandato in Serie D, la legge non è uguale per tutti e si è visto”.

In attesa dei tribunali resta la certezza che la quadra allenata da Salvatore Aronica avrebbe meritato sul campo almeno di potersi giocare la salvezza agli spareggi nonostante una situazione che si è fatta via via più difficile per il peso delle penalizzazioni e l'indebolimento della rosa a gennaio quando molti giocatori hanno chiesto, e ottenuto, la cessione e il mercato è stato reso più difficile dai problemi di cui sopra.