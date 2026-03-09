Live TMW Lazio, Maldini: "Negativo non avere i tifosi allo stadio, ci mancano"

22.50 - La Lazio ritrova il successo e batte 2-1 il Sassuolo salendo al decimo posto in classifica. Decisiva la rete al secondo minuto di recupero di Adam Marusic su uscita sbagliata di Muric. Tra pochi minuti l'attaccante biancoceleste Daniel Maldini interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.26 - È iniziata la conferenza stampa di Daniel Maldini.

Che effetto ti sta facendo l'ambiente che hai intorno?

"Non penso che sia positivo, non hai intorno a te i tifosi che ti spingono e ti incoraggiano".

Ti pesa il confronto con tuo padre e tuo nonno?

"Sarà sempre così, non credo cambierà. Bisogna essere bravi a capire da chi vengono le critiche e le analisi".

Quanto pensi di poter dare ancora una mano alla squadra in zona gol?

"I tifosi ci mancano, speriamo di averli presto per gioire e soffrire con loro".

23.28 - È terminata la conferenza stampa di Daniel Maldini.