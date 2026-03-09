Live TMW Lazio, Sarri: "Troppo avvilente lo stadio vuoto. Spero venga fatto qualcosa"

22.50 - La Lazio ritrova la vittoria dopo sei partite tra Serie A e Coppa Italia battendo 2-1 il Sassuolo all'Olimpico. Per i padroni di casa decisiva la rete al secondo minuto di recupero di Adam Marusic. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.28 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Ha la sensazione che la società stia pensando a qualcosa per riportare la gente allo stadio?

"Non lo so se la situazione si risolverà o no, ma per la squadra è troppo avvilente. Si può gestire nel breve periodo, ma nel lungo periodo è ingestibile. Spero venga fatto qualcosa".

Come vede il suo futuro? Come mai Patric e non Belahyane?

"La domanda era sul futuro della Lazio, io non lo so. Bisogna aspettare le riunioni. Ho messo Patric perché ha la capacità di muovere la palla a un tocco, mentre Belahyane è un portatore di palla. Patric nel Barcellona B tanti anni fa ha fatto il centrocampista, ci abbiamo lavorato in settimana. Poteva essere una cazzata o una cosa giusta".

Quanto c'è di suo in questa vittoria? Quanto la disturba non poter dare di più per le vicissitudini che state vivendo?

"Una squadra che ha 3-4 giocatori fuori tra cui due importanti come Rovella e Provedel, a cui si aggiungono Cataldi e Romagnoli sono pesanti. Questo aggiunge merito alla squadra, abbiamo fatto un secondo tempo di grande cuore, il pareggio sarebbe stato un'ingiustizia. Abbiamo sofferto tra il finale di primo tempo e l'inizio della ripresa, ma abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Un ringraziamento ai ragazzi, ci hanno messo anima e sono convinto che con 40 mila persone al 25esimo si stava avanti 2-0".

Come stanno Cataldi e Romagnoli? Un giudizio su Motta?

"Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio e lo valuteremo domani. Romagnoli ha avuto la stessa cosa, ma è dovuto a un colpo subito con l'Atalanta mercoledì, l'ematoma era in gran parte rientrato ma evidentemente c'è stato qualcosa. Motta ha fatto una buona partita, ha avuto solo un'incertezza ma ha fatto anche due buone parate. Può migliorare nella distribuzione della palla, ma deve fare esperienze per arrivare al top".

Oggi ha visto una Lazio più simile a quella vista in Coppa Italia?

"Parlavo di efficienze fisiche e tecniche diverse tra mercoledì e domenica scorsa, questo per far capire come la condizione mentale possa cambiare la prestazione tecnica e mentale. La prestazione di oggi a sensazione è più vicina alla partita di mercoledì".

23.35 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.