Lazio senza dirigenza a Lecce: Lotito e Fabiani restano a Formello per il mercato

Il momento attraversato dalla Lazio è tutt’altro che sereno e si riflette anche nella gestione quotidiana del club. Le frizioni emerse nelle ultime settimane, unite a operazioni di mercato ancora in sospeso come quella legata a Romagnoli, hanno contribuito a creare un contesto complicato, con rapporti interni messi alla prova e un clima che non favorisce la tranquillità dell’ambiente.

Nonostante le difficoltà, gli impegni sportivi non possono attendere. Sarri e il gruppo squadra sono partiti regolarmente alla volta di Lecce, dove li attende una trasferta delicata per il prosieguo del campionato. La partita in Salento rappresenta un banco di prova importante, ma i biancocelesti vi arrivano con uno stato d’animo inevitabilmente condizionato dalle tensioni che circondano il club.

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza ha scelto di restare nella Capitale. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, a Formello proseguono i confronti interni per definire la linea societaria e affrontare le questioni aperte. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani non hanno seguito la spedizione in Puglia, preferendo lavorare direttamente nella sede del club in una fase particolarmente delicata.