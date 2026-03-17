Vicenza in Serie B, Roberto Baggio sui social: "Complimenti ragazzi. Forza Lane"

Anche l’ex Pallone d’Oro Roberto Baggio ha voluto complimentarsi con il Vicenza per la promozione in Serie B arrivata nella serata di ieri con ben sei turni d’anticipo sulla fine del campionato e a distanza di quattro anni dalla retrocessione. Il Divin Codino, che proprio nel Vicenza ha mosso i primi passi da calciatore ed esordito fra i professionisti collezionando 36 presenze con 13 reti prima di trasferirsi alla Fiorentina e poi vestire le maglie di Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, dal proprio account instagram ha postato nelle stories la foto dei festeggiamenti con alle spalle la curva scrivendo: “Complimenti ragazzi. Forza Lane”.

Il tutto corredato da un cuore bianco e uno rosso, i colori della formazione veneta.