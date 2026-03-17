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Vicenza in Serie B, quale futuro per Stuckler? Molto dipenderà dal destino della Cremonese

Vicenza in Serie B, quale futuro per Stuckler? Molto dipenderà dal destino della CremoneseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:14Serie C
Tommaso Maschio

Con tre reti nelle ultime tre gare, che hanno portato il totale a quota 11 in 31 presenze, il centravanti David Struckler ha messo la sua firma sulla promozione in Serie B del Vicenza, club dove era arrivato in estate dopo l’ottima stagione alla Giana Erminio (15 reti in 40 gare fra stagione regolare e play off). Con sei gare ancora a disposizione il classe 2004 può ancora migliorare il proprio rendimento e fissare un nuovo record di gol stagionali nella sua giovane carriera fra i professionisti.

Il futuro
Dopo la promozione per l’attaccante si apre il capitolo legato al futuro. A gennaio infatti Stuckler era già finito nel mirino di diversi club di Serie B – Juve Stabia, Pescara e Cesena – le cui proposte erano state però rispedite al mittente dal Vicenza che non voleva perdere uno dei suoi punti di forza. Ma ora il discorso cambia e l’accordo con la Cremonese, proprietaria del suo cartellino, prevede un prestito secco senza opzioni che dunque porterà Stuckler a tornare in grigiorosso per poi ragionare sulla prossima stagione. Il Vicenza vorrebbe tenerlo anche in Serie B, ma molto dipenderà dal destino dei grigiorossi: in caso di permanenza in Serie A della formazione di Nicola infatti l’affare potrebbe essere più semplice, mentre qualora la Cremonese dovesse retrocedere allora Stuckler potrebbe restare in Lombardia per provare l’assalto alla promozione con il club che lo ha prelevato nel 2022.

Le parole di Zamuner
“È prematuro parlare ora con la Cremonese, ma mi auguro che entrambe centrino i propri obiettivi e a quel punto potrebbero esserci le condizioni per averlo ancora visto che gli serve uno step successivo in una piazza in cui è stimato”, queste le parole del direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner nei mesi scorsi a proposito dell’intenzione di tenere il danese.

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