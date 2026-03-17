TMW Radio Ambrosetti: "Vicenza, promozione 'prepotente'. Como con spirito da provinciale"

L'ex calciatore e tecnico Gabriele Ambrosetti ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Vicenza che torna in Serie B, una bella emozione:

"Bisogna fare i complimenti alla società, che dopo diversi anni ha ottenuto un risultrato importante, anche in maniera prepotente quest'anno. Contento per la città, che vive di calcio, e per i tifosi. La città è magnifica, calorosa, ho vissuto anni importanti, perché ogni anno si otteneva qualcosa di incredibile".

Como che sta ripetendo una storia particolare:

"Non credo si possano paragonare queste realtà con il Como. Non è solo una proprietà che ha la possibilità di investire, ma anche sul brand. Ha un centro sportivo incredibile. Poi ha speso tanto per i suoi giocatori, comunque importanti. Oggi interagiscono con club importanti, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Non ha un appeal di una grande, ma il brand sta crescendo ed è merito della proprietà".

Roma e Juve possono essere battute nella corsa Champions?

"Il Como ha lo spirito da provinciale. Sicuramente l'obiettivo del Como non era di andare in Champions e la squadra è più leggera in questa corsa".

Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

​​​​​​​"Il Napoli ha il vantaggio di avere Antonio Conte. E non è solo il vantaggio di avere una sola partita a settimana. Napoli è una piazza che ha vinto lo scorso anno, vorrà difendere fino alla fine il titolo e non credo sia in discussione il posto Champions. Il discorso Scudetto non è chiuso ma per il Napoli rientrare non è facile".