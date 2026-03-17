Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina
Ashley Cole potrà sedere regolarmente in panchina questa sera al Martelli di Mantova in occasione della sfida fra i virigiliani e il suo Cesena. L'allenatore inglese, nominato nei giorni scorsi dopo l'esonero di Michele Mignani, rischiava infatti di non potersi sedere a bordo campo e dover seguire la prima uscita della squadra sotto la sua gestione dalla tribuna con il collaboratore Paolo Stringara a farne le veci in panchina.
Il tutto poiché non era arrivato ancora il via libera della FIGC. Un ok che è arrivato in questi momenti, a poche ore dal fischio d'inizio della gara, e che permetterà dunque all'ex di Arsenal e Chelsea di sedersi in panchina fin da subito nella sua prima avventura da capo allenatore dopo una lunga gavetta da vice fra club inglesi e nazionale Under 21 dei Tre Leoni.
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