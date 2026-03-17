TMW Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina

Ashley Cole potrà sedere regolarmente in panchina questa sera al Martelli di Mantova in occasione della sfida fra i virigiliani e il suo Cesena. L'allenatore inglese, nominato nei giorni scorsi dopo l'esonero di Michele Mignani, rischiava infatti di non potersi sedere a bordo campo e dover seguire la prima uscita della squadra sotto la sua gestione dalla tribuna con il collaboratore Paolo Stringara a farne le veci in panchina.

Il tutto poiché non era arrivato ancora il via libera della FIGC. Un ok che è arrivato in questi momenti, a poche ore dal fischio d'inizio della gara, e che permetterà dunque all'ex di Arsenal e Chelsea di sedersi in panchina fin da subito nella sua prima avventura da capo allenatore dopo una lunga gavetta da vice fra club inglesi e nazionale Under 21 dei Tre Leoni.