Ravenna, Braida: "Non dobbiamo illuderci, Arezzo e Ascoli lontane. Prepariamo i play off"

“Questo è un momento nel quale siamo alla ricerca di un equilibrio da ritrovare stabilmente. Il nuovo allenatore sta cercando di illustrare nuove idee alla squadra e i giocatori devono fare in modo di assimilarle velocemente. La classifica dice che non dobbiamo più illuderci in alcun modo dopo un periodo in cui avevamo la possibilità di restare molto in alto. Ma non siamo stati capaci di farlo”. Il vicepresidente del Ravenna Ariedo Braida intervistato dal Corriere Romagna fa il punto sulla situazione in casa romagnola puntando lo sguardo sul finale della stagione.

“Adesso serve soprattutto essere realisti e non sognare, ma rimetterci in pista e trovare soluzioni adatte per prepararci al meglio ai play off. - prosegue Braida - Non ci sono i margini, considerando anche che salteremo l’ultima, per recuperare su Arezzo e Ascoli”.

Testa dunque rivolta già a una seconda parte di stagione a cui però arrivare nelle migliori condizioni possibili: “Dobbiamo prepararci al nostro futuro perché i play off sono una battaglia infinita. Dando per scontato che arriveremo terzi, entreremo in gioco al terzo turno e questo è un rischio perché si potrebbe perdere la condizione. E poi, cosa per nulla indifferente, con il caldo che inevitabilmente ci sarà nei play-off le gambe potrebbero appesantirsi, servirà arrivarci in grande condizione atletica”.