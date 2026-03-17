Lecce, brutte notizie per Coulibaly: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia

La preparazione del Lecce è ripresa nel pomeriggio di oggi ad Acaya in vista della gara con la Roma, 30ª giornata della Serie A Enilive. E le ultime arrivano proprio dal report ufficiale del club in merito all'allenamento.

Assente Camarda, a riposo Gaspar e Banda, Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato. Coulibaly - si legge - si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento mattutina ad Acaya.