Chivu squalificato, salterà Fiorentina-Inter: in panchina al suo posto Kolarov
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Cristian Chivu è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A e di conseguenza non sarà in panchina nella sfida di domenica sera tra Fiorentina e Inter, che chiuderà la 30^ giornata del campionato. Al suo posto il vice Aleksandar Kolarov, che invece non è stato sanzionato, malgrado anche lui abbia protestato all'indirizzo del direttore di gara Manganiello al triplice fischio del match contro l'Atalanta.
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