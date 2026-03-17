Chivu squalificato, salterà Fiorentina-Inter: in panchina al suo posto Kolarov

Cristian Chivu è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A e di conseguenza non sarà in panchina nella sfida di domenica sera tra Fiorentina e Inter, che chiuderà la 30^ giornata del campionato. Al suo posto il vice Aleksandar Kolarov, che invece non è stato sanzionato, malgrado anche lui abbia protestato all'indirizzo del direttore di gara Manganiello al triplice fischio del match contro l'Atalanta.