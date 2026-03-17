Lazio-Milan da record su DAZN. La nota biancoceleste: "Conferma la forza attrattiva della nostra squadra"

"La S.S. Lazio accoglie con soddisfazione i dati di ascolto relativi alla gara Lazio-Milan, trasmessa anche in modalità gratuita e in chiaro su DAZN, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori, rappresentando il miglior risultato per questa sfida nelle ultime stagioni". Inizia così il comunicato della Lazio, pubblicato sui canali ufficiali biancocelesti, in merito ai dati di ascolto dell'ultima partita giocata (e vinta 1-0) dalla squadra di Sarri contro i rossoneri domenica sera all'Olimpico.

"Un dato - continua la nota della Lazio - che conferma la forza attrattiva della nostra squadra, il valore delle grandi partite all’Olimpico e, soprattutto, la straordinaria partecipazione della comunità biancoceleste, dentro e fuori lo stadio. La Società desidera inoltre ringraziare DAZN per aver creduto e investito nella valorizzazione di questo evento, contribuendo ad amplificarne la visibilità e la diffusione. Un ringraziamento va anche alla Lega Serie A per l’impegno produttivo e per le soluzioni innovative adottate in occasione della gara, tra cui l’utilizzo di droni e una produzione televisiva speciale che hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente".

E ancora: "Il risultato raggiunto testimonia come, quando la Lazio e la sua gente si ritrovano unite, l’interesse e il coinvolgimento crescano in modo significativo, contribuendo alla valorizzazione dell’intero sistema calcio. Un ringraziamento a tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra allo stadio e a quanti l’hanno seguita da casa, rendendo questa serata un momento di grande partecipazione. Avanti Lazio".