Ufficiale Il Ravenna blinda il suo 'ministro della difesa': Esposito ha firmato fino al 2028

Il rapporto fra il Ravenna e il difensore centrale Adriano Esposito proseguirà per altre due stagioni. Il club romagnolo infatti ha annunciato il rinnovo di contratto del classe ‘99 arrivato nel 2023 in Serie D e che da allora ha collezionato 104 presenze, con quattro reti, conquistando anche la promozione fra i professionisti nella passata stagione. Di seguito la nota della società giallorossa:

"La società Ravenna Football Club è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Adriano Esposito che si legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2028.

Arrivato al Ravenna FC nell’estate 2023, Adriano è diventato subito un punto fermo della retroguardia giallorossa, guidata con carisma e sicurezza, ha da poco superato il traguardo delle 100 presenze col club.

La società augura ad Adriano i migliori auguri per il proseguimento di questo entusiasmante percorso in giallorosso".