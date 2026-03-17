Bayern, Kompany: "Difficile dire come approccerà l'Atalanta. Prendono pochi gol"

Come approccerà l'Atalanta il match dell'Allianz Arena dopo un 6-1? Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha risposto così in conferenza stampa alla domanda postagli da un giornalista: "Difficile da dire. Solo il mister dell'Atalanta può rispondere a questa domanda: dopo di noi hanno fatto una grande gara contro l'Inter e hanno fatto vedere le loro qualità. L'Atalanta rimane una squadra che non prende tanti gol, anzi, crea molte difficoltà agli avversari. Magari cercheranno di fare gol nei primi minuti e dobbiamo capire il momento della partita".

Guarderà City-Real o altre gare dell'Atalanta?

"Dell'Atalanta ne ho guardate tante per capire bene il valore dell'avversario, ora mi concentrerò su altro".

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