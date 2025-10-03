Offese razziste a McKennie: la Juve applica il "Gradimento" nei confronti di 3 tifosi del Parma

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver applicato il "Gradimento" per 3 tifosi del Parma. Di seguito la nota integrale, che spiega nel dettagli i provvedimenti presi dai bianconeri: "In occasione della partita Juventus-Parma, svoltasi domenica 24 agosto 2025 all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi della squadra ospite ha portato il Club bianconero ad applicare nei loro confronti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta'.

Grazie al sistema di videosorveglianza all'avanguardia in dotazione all'Allianz Stadium – tra cui un sistema di telecamere multifocali – le forze dell'ordine hanno prima individuato e poi identificato tre tifosi della squadra avversaria che, come reso noto a fine partita, si sono resi protagonisti di espressioni discriminatorie di natura razzista ai danni del calciatore bianconero Weston McKennie, mentre quest’ultimo si allenava in campo al termine del match.

Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo, ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il 'Gradimento' ai sensi del 'Codice di Condotta' che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate.

Non è la prima volta che la Società applica le disposizioni del "Codice di Condotta" anche ai tifosi della squadra ospite: è già accaduto, infatti, in occasione di altri due match di Serie A andati in scena all'Allianz Stadium, quelli tra Juventus e Roma del 30 dicembre 2023, e tra Juventus e Torino del 9 novembre 2024".