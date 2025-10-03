Parma, Cuesta: "Il Lecce ha le idee chiare. Cutrone? Ci dà tanto in varie fasi dell'azione"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato oggi in conferenza stampa presentando così la prossima sfida al Lecce di Eusebio Di Francesco: "Il Lecce ha capacità di costruire da dietro ma anche più lungo, vincono le seconde palle e difendono alto. Una squadra con le idee chiare, con un mister dall'identità molto precisa. noi proveremo a portare la partita dove vogliamo ed essere pronti a ogni scenario".

Che settimana è stata? Una settimana corta, come sta la squadra?

"La squadra è carica e ha tantissima volontà di fare una grande prestazione e ottenere il risultato. Tante volte si dice che tu impari come sono le persone nei momenti di difficoltà. io penso che conosci le persone nei diversi momenti. Io però vedo continuità e sempre la stessa mentalità. Vedo tanta volglia di fare bene negli allenamenti, con determinazione. Questo mi fa avere fiducia. È la linea giusta per continuare a crescere insieme".

All’inizio della sua avventura qui a Parma era questo ciò che pensava di Cutrone: attaccante mobile che si sfianca tanto ma che ha meno palloni.

"Ci dà tanto in varie fasi. Ha segnato subito e creato tante occasioni anche per i compagni. Ha la capacità di ricevere tra le linee, legando il gioco e con un pazzesco lavoro difensivo. Mi aspettavo questo da lui e so che continuerà a fare di più ogni giorno".

