Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Runjaic: "Contro il Sassuolo ci è mancato l'ABC nel prendere decisioni giuste"

Udinese, Runjaic: "Contro il Sassuolo ci è mancato l'ABC nel prendere decisioni giuste"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Serie A
di Simone Lorini

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari ma riguardando a quanto accaduto nel ko contro il Sassuolo: "Ho rivisto tutte le azioni degli avversari, ci è mancata la giusta attenzione, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Sul primo gol del Sassuolo è mancata la giusta cattiveria in difesa, ci è mancato l'ABC nel prendere decisioni giuste, se c'è un lancio lungo e un difensore va di testa i compagni vicino devono andare a coprirlo. Siamo andati sotto in maniera facile, in trasferta e contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo, ovvero di salvarsi facendo un bel campionato in Serie A. Dobbiamo lavorare su queste cose, è un processo di crescita, abbiamo fatto qualche cambio di formazione, con Zanoli a destra e Palma braccetto. Si può dire che avremmo dovuto far giocare un ragazzo con più esperienza, ma ormai la gara fa parte del passato. Spero che impareremo da questi errori, nel calcio possono capitare ma non devono riaccadere questo tipo di errori".

Lovric come sta?
"Era tornato un po' acciaccato dalla nazionale, ora sta meglio. Ha grande esperienza, è alla quarta stagione qui, la sua esperienza è un fattore, è anche vicecapitano. Da lui ci aspettiamo qualcosa di più rispetto magari a Miller, si è allenato meno per via dell'infortunio, momenti che capitano nel calcio. Vedremo se avrà già un'occasione contro il Cagliari, può essere un ragazzo importante per noi, speriamo che possa fornire prestazioni di livello, sono sicuro che come squadra cresceremo anche grazie alle prestazioni di singoli come Lovric o ragazzi che hanno giocato meno. Domenica mi aspetto di vedere energia e concentrazione, solo così si mettono in difficoltà gli avversari in Serie A".

Rileggi la conferenza stampa di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, grazie alla diretta scritta su TMW

Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Siamo in un processo di crescita. Zaniolo? Tanto lavoro ancora... Udinese, Runjaic: "Siamo in un processo di crescita. Zaniolo? Tanto lavoro ancora davanti"
Udinese, Runjaic: "Le sconfitte fanno crescere. Bayo? È pronto ma va dosato" Udinese, Runjaic: "Le sconfitte fanno crescere. Bayo? È pronto ma va dosato"
Udinese, Runjaic: "Bisogna reagire alle sconfitte, abbiamo tanto potenziale" Udinese, Runjaic: "Bisogna reagire alle sconfitte, abbiamo tanto potenziale"
Altre notizie Serie A
Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo... Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare... Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato... Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la... Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"... Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret... Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Inter-Atletico Madrid a Bengasi, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due... Inter-Atletico Madrid a Bengasi, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.2 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.4 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.6 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.5 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso