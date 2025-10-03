Torino, Baroni: "Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadre. Qui non potrebbe avvenire"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato anche della difficile settimana vissuta dopo il ko di Parma, che ha messo a serio rischio la sua panchina. Contro la Lazio il tecnico fiorentino si gioca una buona fetta della propria permanenza.

Che giorni sono stati? Ieri è venuto il presidente Cairo al Filadelfia...

"Abbiamo lavorato duro, siamo dispiaciuti per il risultato avvenuto dopo una buona prestazione di squadra. Preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. Dobbiamo fare di più, ci abbiamo lavorato. Cairo è il primo punto di riferimento: lo ringrazio per la vicinanza".

Sente la fiducia del presidente?

"Sapevamo del calendario difficile, abbiamo trovato sei delle prime sette in classifica. Queste difficoltà vogliamo superarle e costruire, è in queste gare che dobbiamo trovare forza e solidità".

Le danno fastidio le voci di panchina traballante?

"L'anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori rispetto all'anno prima, quest'anno il 60%. Un riferimento come Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadre, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c'è un sistema diverso. Sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro".

Rileggi la conferenza stampa di Marco Baroni, allenatore del Torino, grazie alla diretta scritta su TMW