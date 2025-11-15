Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"

Il difensore dell’Empoli Matteo Lovatoha rilasciato un’intervista a La Nazione affrontando il momento della squadra toscana a partire dalla sfida contro il Catanzaro dove è rientrato dopo l’infortunio: “È stata una partita combattuta, l’episodio di fine primo tempo ci ha un po’ penalizzato, ma siamo stati bravi a reagire e siamo riusciti ad ottenere una vittoria che abbiamo rincorso per parecchie settimane. Una prova di maturità che abbiamo superato e che pone le basi per continuare su questa onda positiva”.

Lovato poi sottolinea l’importanza di non aver subito reti che può aprire scenari diversi per il resto della stagione e si è soffermato su quella ‘paura’ di cui aveva parlato il tecnico Dionisi dopo la sconfitta contro l’Entella giudicando la reazione vista in Calabria come un passo in avanti che può portare a una svolta. Anche se la sosta potrebbe aver frenato un po' l’entusiasmo dato dall’ultimo successo anche se d’altro canto aiuterà a preparare al meglio la sfida contro l’Avellino.

Spazio poi all’arrivo di Dionisi in panchina: “Sta cercando di infondere molta positività, fiducia in quello che facciamo e più compattezza dal punto di vista difensivo. Ogni allenatore lavora secondo i proprio principi, l’importante è che vengano assimilati dalla squadra e messi in pratica con coraggio nelle partite. Il mister ci sta dando tanto sotto questo aspetto, ci dice che è meglio fare e sbagliare piuttosto di non fare. Per me è una cosa fondamentale”.